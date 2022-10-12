اليابان | 【فيديو】 متعة المأكولات البحرية بمدينة كانازاو: سمك ”نودوغورو“ أطيب أنواع لحم السمك الأبيض

اليابان في فيديوسياحة وسفر 12/10/2022

تنعم مدينة كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا بوفرة من المأكولات البحرية. وإحدى هذه الأسماك الشهيرة على وجه الخصوص هي (نودوغورو) (الحنجرة السوداء) (نوع من سمك القاروس)، وهي مخلوق ساحر ذو قشور حمراء كبيرة وعيون جاحظة. ويُعرف بأنه أجود أنواع لحم السمك الأبيض لنكهته الغنية والدهون التي تذوب في الفم.

وعلى الرغم من أن اسمها الياباني الصحيح هو (أكاموتسو) (الحنجرة السوداء جثم البحر)، إلا أنها على طول ساحل بحر اليابان، تُعرف هذه الأسماك عمومًا باسم (نودوغورو) نظرًا للبقعة السوداء على بطانة حلقها، كما لو كانت ملطخة بالحبر الهندي. ويعتبر اسم (نودوغورو) متداول تجاريًا على الصعيد الوطني ويُنظر إليها بشكل متزايد على أنها سمكة قيّمة.

ويمكن تحضير سمك نودوغورو بعدة طرق. مثل الساشيمي، بحيث يكون مذاق لحم السمك سميك ومطاطي. وعند غمس السمك بطريقة (شابو شابو) في صوص إيشيرو (صلصة السمك التقليدية في منطقة نوتو)، فيستحسن غمس القطع بسرعة في الصوص، ثم تناولها نصف مطهية. كذلك قليل من الملح والشواء يبرزان حلاوة الدهون لأنها تنسل من خلال الجلد المقرمش، مما يجعلها تجربة ممتعة واستثنائية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: سمك نودوغورو المشوي. تم الإعداد بالتنسيق مع تلفزيون كانازاو كابل)