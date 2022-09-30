اليابان | تعرف على كل ما يتعلق بالخدمات الطبية ونظام الرعاية الصحية في اليابان

يعد نظام الرعاية الصحية الياباني مصدر فخر للبلاد فالمرافق الطبية متطورة وحديثة وأفراد الطاقم الطبي من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومسعفين ومسعفات على درجة عالية من التدريب والحرفية. في هذا الموضوع نلقي الضوء على أهم الخدمات التي يوفرها قطاع الرعاية الصحية في اليابان سواء للمواطنين أو للرعايا الأجانب.

1) المؤسسات الطبية

1-1 أنواع المؤسسات الطبية

هناك مجموعة متنوعة من المؤسسات الطبية في اليابان ولكل منها دوره الخاص. إذا لم تكن حالتك المرضية شديدة، فمن الأفضل لك زيارة عيادة محلية. مكاتب وعيادات الأطباء: لعلاج الأعراض الخفيفة والإصابات الطفيفة. مستشفى متوسط الحجم: للعمليات الجراحية والاستشفاء والرعاية الطارئة مستشفى كبير الحجم: لحالات الطوارئ الحرجة والعلاج الطبي المتقدم

أبرز بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك في المستشفى أو العيادة، وإلا فسوف تتحمل إجمالي مبلغ النفقات الطبية.

تعتمد عملية البحث عن طبيب على أعراض المرض أو الإصابات. وهنا بعض الأمثلة:

1-2 كيف تعثر على مؤسسة طبية

يمكنك البحث عن إحدى تلك المؤسسات عن طريق ما يلي: النشرات الإخبارية الصادرة عن مكتب البلدية في منطقتك. شبكة الإنترنت. شبكة المعلومات الطبية المتاحة عبر الإنترنت من قبل إدارة المحافظة التي تقطن بها.

* بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن المؤسسات الطبية (المؤسسات الطبية الرئيسية والمرافق الطبية الأخرى التي يمكنها قبول المرضى الأجانب، والتي يتم اختيارها من قبل المحافظات) باللغات الأجنبية على الموقع الإلكتروني لمنظمة السياحة القومية اليابانية (JNTO) للمسافرين الأجانب الذين يزورون اليابانتستطيع أيضا استشارة الجهات

التالية: مكتب البلدية في منطقتك مركز دعم السلامة الطبية (*)

*هناك حوالي 390 مركز دعم للسلامة الطبية في المحافظات والبلديات التي تحتوي مراكز الصحة العامة وفي أحياء طوكيو المركزية.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني.

إذا كنت لا تتحدث اللغة اليابانية فبإمكانك استشارة الجهات التالية: مكتب البلدية في منطقتك جمعيات دولية بالقرب منك المنظمات غير الربحية (قد يتحدثون لغتك)



2) التأمين الصحي

بغض النظر عن المكان الذي قدِمت منه، فأنت ملزم بالتسجيل في التأمين الصحي العام في اليابان. وهو نظام اجتماعي ياباني يضمن أن أي مقيم يمكنه تلقي الخدمات الطبية على قدم المساواة بمستوى عالٍ وبتكلفة منخفضة من خلال تقاسم التكلفة عبر المجتمع بأسره.

2-1 التأمين الصحي

(1) شروط التسجيل

العاملون في شركة ملزمة بتسجيل موظفيها في التأمين الصحي والذين يتعين عليهم التسجيل في التأمين الصحي:

الموظفون العاديون والرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. أولئك الذين ينطبق عليهم كل ما يلي: يعملون خلال ساعات الدوام الرسمي لأكثر من 20 ساعة في الأسبوع.

يُتوقع أن يعملوا في الشركة لأكثر من عام.

يكسبون أكثر من 88 ألف ين في الشهر، ممن ليسوا طلابا.

يعملون في شركة لديها أكثر من 501 موظف. أولئك الذين يعملون كعاملين بدوام جزئي أو مؤقتين لأقل من 30 ساعة في الأسبوع لكنهم يعملون أكثر من ثلاثة أرباع ساعات العمل الأسبوعية للموظف المنتظم في نفس الشركة (مكان العمل).

(2) أقساط التأمين

كقاعدة عامة، يدفع كل من الشركات (أصحاب العمل) والأشخاص المؤمن عليهم أقساط التأمين الصحي مناصفة. لا يتعين على الأشخاص الذين يعيلهم المؤمن عليه دفع أقساط.

(3) المنافع

تشارك النفقات الطبية:

نسبة المشاركة في المصاريف الطبية للشخص المؤمن عليه هي كما يلي:

الأطفال في سن ما قبل المدرسة دون السادسة من العمر...20%

الأطفال في سن المدرسة والبالغين إلى أن تصبح أعمارهم 69 عاما...30%

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 70-74 عاما...20% (العاملون بأجر عند مستوى دخلهم قبل التقاعد: 30%)

النفقات الطبية:

يتعين عليك في إحدى الحالات التالية دفع كامل مبلغ النفقات بنفسك، ولكن بمجرد الموافقة على طلبك ستكون مؤهلا للحصول على تعويض بقيمة النفقات مطروحا منها المبلغ الذي يتعين عليك تحمله من النفقات الطبية:

إذا عُينت للتو في شركة ما ولم تحصل على بطاقة تأمين صحي بعد.

عند شراء أجهزة طبية مثل الجبيرة.

عند تلقيك جلسات وخز بالإبر الصينية أو الكي أو التدليك يراها طبيبك ضرورية من الناحية الطبية.

عندما تتلقى خدمات طبية خارج اليابان.

الرعاية الطبية مرتفعة التكلفة:

إن نظام العلاج الطبي مرتفع التكلفة هو نظام دعم مالي للحالات التي يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للمصروفات الطبية خلال شهر والتي يتم دفعها مقابل العلاج أو الأدوية (باستثناء تكلفة الطعام والسرير أثناء الإقامة في المستشفى) حدا معينا. وتتم تغطية المبلغ الزائد عن الحد المعين في مثل تلك الحالات. يختلف الحد الشهري الثابت لتشارك النفقات باختلاف العمر (سواء كان عمر المؤمن عليه أقل من 70 عاما أم لا) ومستوى دخل المؤمن عليه.

مصاريف النقل الطبي:

إذا كان المريض يعاني من صعوبة في الحركة بسبب المرض أو الإصابة وتم نقله بسبب حاجة مؤقتة وطارئة وفقا لتعليمات الطبيب، فسيكون مؤهلا لتلقي تعويض نقدي بقيمة نفقات النقل الطبي الخاصة في الحالات التي تُستوفى فيها المتطلبات التالية:

تلقي العلاج المناسب في المؤسسة الطبية التي نُقل إليها المريض.

أن تكون صعوبات نقل المريض ناجمة عن إصابته والتي كانت سبب نقله.

حالة طارئة ولا مفر منها.

بدل الحوادث والمرض:

عندما يكون الشخص المؤمن عليه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إصابة وتغيب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية، يُصرف له بدل حوادث ومرض اعتبارا من رابع يوم يغيب فيه.

تستمر مدة الدفع حتى 18 شهرا في المجمل بدءا من اليوم الأول للدفع.

إجمالي إعانة الولادة ورعاية الطفل:

وهي معونة تقدم للشخص للمؤمن عليه أو من يعيله للمساعدة في تغطية النفقات المتعلقة بالولادة. وكقاعدة عامة، تبلغ قيمة المعونة لكل طفل 420 ألف ين.

بدل إجازة الأمومة:

تكون المرأة المسجلة بالتأمين الصحي مؤهلة لتلقي بدل إجازة الأمومة عندما تأخذ إجازة للولادة. يُدفع البدل عن الأيام التي تكون فيها المرأة المؤمن عليها بعيدة عن العمل خلال فترة تبدأ من 42 يوما (98 يوما في حالة الحمل المتعدد) قبل يوم الولادة المتوقع وحتى 56 يوما بعد الولادة.

نفقات الأسر الطبية:

عند مرض أو إصابة من يعيلهم الشخص المسجل بالتأمين الصحي، فإن المؤمن عليه يكون مؤهلا لتلقي نفقات الأسرة الطبية. ومدى النفقات وإجراءاتها ومدتها مماثلة للنفقات الطبية للشخص المؤمن عليه.

2-2 التأمين الصحي القومي

(1) شروط التسجيل

جميع المقيمين المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 75 عاما وليسوا مسجلين بتأمين صحي للموظفين ملزمون بالتسجيل في التأمين الصحي القومي.

يتعين على الأجانب الانضمام إلى التأمين الصحي القومي إلا في الحالات التالية: مدة الإقامة أقل من ثلاثة أشهر (*). حالة الإقامة ’’زائر مؤقت‘‘. حالة الإقامة هي ’’أنشطة محددة‘‘ والأنشطة محددة بأنها ’’تلقي علاج طبي‘‘ أو ’’تقديم مساعدة يومية لشخص يشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه‘‘. حالة الإقامة هي ’’أنشطة محددة‘‘ والأنشطة محددة بأنها ’’مشاهدة معالم سياحية أو الاستجمام أو غيرها من الأنشطة المماثلة‘‘. حالة الإقامة ’’دبلوماسي‘‘. الأشخاص الذين ليس لديهم حالة إقامة سارية المفعول. الأشخاص الذين ينتمون إلى دولة أبرمت معها الحكومة اليابانية اتفاقية ضمان اجتماعي تشمل التأمين الصحي، ولديهم شهادة رسمية صادرة عن حكومة بلادهم تثبت عضويتهم في نظام التأمين الاجتماعي في وطنهم. * حتى إذا كانت فترة إقامتك أقل من ثلاثة أشهر، يمكنك التسجيل في التأمين الصحي القومي إذا كانت حالة إقامتك هي واحدة مما يلي، وإذا كان لديك أي وثيقة تثبت أن إقامتك ستكون أطول من ثلاثة أشهر: ’’فنان‘‘. ’’متدرب تقني‘‘. ’’مُعال‘‘ . أنشطة محددة (باستثناء الشرطين III و IV أعلاه).

* حتى إذا كانت فترة إقامتك أقل من ثلاثة أشهر، يمكنك التسجيل في التأمين الصحي القومي إذا كانت حالة إقامتك هي واحدة مما يلي، وإذا كان لديك أي وثيقة تثبت أن إقامتك ستكون أطول من ثلاثة أشهر:

(2) طلب التسجيل والانسحاب

يمكنك الانضمام أو الانسحاب من التأمين الصحي القومي في مكتب البلدية في منطقتك. استفسر من مكتب البلدية لمزيد من التفاصيل.

(*) يجب عليك الانسحاب من التأمين الصحي القومي في إحدى الحالات التالية:

عندما تنتقل إلى بلدية مختلفة. عندما تنضم إلى التأمين الصحي للموظفين.

(3) أقساط التأمين

يتم احتساب أقساط التأمين على أساس كل أسرة ويتم تحديدها وفقا لدخل المؤمن عليه أو عدد أفراد الأسرة. ويتولى رب الأسرة دفع هذا المبلغ.

* تخفض قيمة أقساط التأمين وفقا للدخل والظروف الأخرى. اطلب المزيد من المعلومات في مكتب البلدية في منطقتك.

(4) المنافع

تشارك النفقات الطبية:

نسبة المشاركة في المصاريف الطبية للشخص المؤمن عليه هي كما يلي:

الأطفال في سن ما قبل المدرسة دون السادسة من العمر...20%

الأطفال في سن المدرسة والبالغين إلى أن تصبح أعمارهم 69 عاما...30%

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 70-74 عاما...20% (العاملون بأجر عند مستوى دخلهم قبل التقاعد: 30%)

النفقات الطبية:

يتعين عليك في إحدى الحالات التالية دفع كامل مبلغ النفقات بنفسك، ولكن بمجرد الموافقة على طلبك ستكون مؤهلا للحصول على تعويض بقيمة النفقات مطروحا منها المبلغ الذي يتعين عليك تحمله من النفقات الطبية:

إذا عُينت للتو في شركة ما ولم تحصل على بطاقة تأمين صحي بعد.

عند شراء أجهزة طبية مثل الجبيرة.

عند تلقيك جلسات وخز بالإبر الصينية أو الكي أو التدليك يراها طبيبك ضرورية من الناحية الطبية.

عندما تتلقى خدمات طبية خارج اليابان.

الرعاية الطبية مرتفعة التكلفة:

إن نظام العلاج الطبي مرتفع التكلفة هو نظام دعم مالي للحالات التي يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للمصروفات الطبية خلال شهر والتي يتم دفعها مقابل العلاج أو الأدوية (باستثناء تكلفة الطعام والسرير أثناء الإقامة في المستشفى) حدا معينا. وتتم تغطية المبلغ الزائد عن الحد المعين في مثل تلك الحالات. يختلف الحد الشهري الثابت لتشارك النفقات باختلاف العمر (سواء كان عمر المؤمن عليه أقل من 70 عاما أم لا) ومستوى دخل المؤمن عليه.

مصاريف النقل الطبي:

إذا كان المريض يعاني من صعوبة في الحركة بسبب المرض أو الإصابة وتم نقله بسبب حاجة مؤقتة وطارئة وفقا لتعليمات الطبيب، فسيكون مؤهلا لتلقي تعويض نقدي بقيمة نفقات النقل الطبي الخاصة في الحالات التي تُستوفى فيها المتطلبات التالية:

تلقي العلاج المناسب في المؤسسة الطبية التي نُقل إليها المريض.

أن تكون صعوبات نقل المريض ناجمة عن إصابته والتي كانت سبب نقله.

حالة طارئة ولا مفر منها.

إجمالي إعانة الولادة ورعاية الطفل:

وهي معونة تقدم للشخص للمؤمن عليه أو من يعيله للمساعدة في تغطية النفقات المتعلقة بالولادة. وكقاعدة عامة، تبلغ قيمة المعونة لكل طفل 420 ألف ين.

2-3 نظام الرعاية الطبية للمسنين في المرحلة الأخيرة من العمر

(1) شروط التسجيل

يجب على جميع المقيمين المسجلين في اليابان الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكبر الانضمام إلى نظام الرعاية الطبية لكبار السن في المرحلة الأخيرة من الحياة.

يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عاما والمعترف بأنهم يعانون من إعاقات معينة الانضمام إلى هذا البرنامج أيضا.

يجب عليك الانسحاب من برامج التأمين الأخرى (التأمين الصحي القومي أو جمعيات التأمين الصحي أو جمعية التأمين الصحي اليابانية أو جمعية المساعدة المتبادلة، وما إلى ذلك).

يجب على جميع المقيمين الأجانب الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكبر الانضمام إلى هذا البرنامج أيضا، باستثناء الحالات التالية: مدة الإقامة أقل من ثلاثة أشهر (*). حالة الإقامة ’’زائر مؤقت‘‘. حالة الإقامة هي ’’أنشطة محددة‘‘ والأنشطة محددة بأنها ’’تلقي علاج طبي‘‘ أو ’’تقديم مساعدة يومية لشخص يشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه‘‘. حالة الإقامة هي ’’أنشطة محددة‘‘ والأنشطة محددة بأنها ’’مشاهدة معالم سياحية أو الاستجمام أو غيرها من الأنشطة المماثلة‘‘. حالة الإقامة ’’دبلوماسي‘‘. الأشخاص الذين ليس لديهم حالة إقامة سارية المفعول. الأشخاص الذين ينتمون إلى دولة أبرمت معها الحكومة اليابانية اتفاقية ضمان اجتماعي تشمل التأمين الصحي، ولديهم شهادة رسمية صادرة عن حكومة بلادهم تثبت عضويتهم في نظام التأمين الاجتماعي في وطنهم. * حتى إذا كانت فترة إقامتك أقل من ثلاثة أشهر، يمكنك التسجيل في التأمين الصحي القومي إذا كانت حالة إقامتك هي واحدة مما يلي، وإذا كان لديك أي وثيقة تثبت أن إقامتك ستكون أطول من ثلاثة أشهر: ’’فنان‘‘. ’’متدرب تقني‘‘. ’’مُعال‘‘. أنشطة محددة (باستثناء الشرطين III و IV أعلاه).

* حتى إذا كانت فترة إقامتك أقل من ثلاثة أشهر، يمكنك التسجيل في التأمين الصحي القومي إذا كانت حالة إقامتك هي واحدة مما يلي، وإذا كان لديك أي وثيقة تثبت أن إقامتك ستكون أطول من ثلاثة أشهر:

(2) طلب التسجيل والانسحاب

يمكنك التقدم بالطلب في مكتب البلدية في منطقتك. استفسر من مكتب البلدية لمزيد من التفاصيل. يجب على أولئك الذين ينتقلون إلى بلدية أخرى في محافظة أخرى الانسحاب من هذا البرنامج.

(3) أقساط التأمين

أقساط التأمين هي المبلغ الإجمالي للرسوم المحسوبة على أساس الفرد والدخل.

هناك حالات يتم فيها تخفيض الأقساط للمُعالين في التأمين الصحي للموظفين أو للمؤمن عليهم وفقا لمستوى دخلهم ووضع حياتهم. اطلب المزيد من التفاصيل في مكتب البلدية في منطقتك.

(4) المنافع

تشارك النفقات الطبية:

عندما تتلقى علاجا طبيا يغطيه تأمينك الصحي، فإن نسبة تحملك للتكلفة تبلغ 10%. ولكن إذا كان لديك دخل يعادل مستوى ما قبل التقاعد، فإن حصتك هي 30%.

النفقات الطبية:

يتعين عليك في إحدى الحالات التالية دفع كامل مبلغ النفقات بنفسك، ولكن بمجرد الموافقة على طلبك ستكون مؤهلا للحصول على تعويض بقيمة النفقات مطروحا منها المبلغ الذي يتعين عليك تحمله من النفقات الطبية:

إذا عُينت للتو في شركة ما ولم تحصل على بطاقة تأمين صحي بعد.

عند شراء أجهزة طبية مثل الجبيرة.

عند تلقيك جلسات وخز بالإبر الصينية أو الكي أو التدليك يراها طبيبك ضرورية من الناحية الطبية.

عندما تتلقى خدمات طبية خارج اليابان.

الرعاية الطبية مرتفعة التكلفة:

إن نظام العلاج الطبي مرتفع التكلفة هو نظام دعم مالي للحالات التي يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للمصروفات الطبية خلال شهر والتي يتم دفعها مقابل العلاج أو الأدوية (باستثناء تكلفة الطعام والسرير أثناء الإقامة في المستشفى) حدا معينا. وتتم تغطية المبلغ الزائد عن الحد المعين في مثل تلك الحالات. يختلف الحد الشهري الثابت لتشارك النفقات باختلاف مستوى دخل الشخص المؤمن عليه.

مصاريف النقل الطبي:

إذا كان المريض يعاني من صعوبة في الحركة بسبب المرض أو الإصابة وتم نقله بسبب حاجة مؤقتة وطارئة وفقا لتعليمات الطبيب، فسيكون مؤهلا لتلقي تعويض نقدي بقيمة نفقات النقل الطبي الخاصة في الحالات التي تُستوفى فيها المتطلبات التالية:

تلقي العلاج المناسب في المؤسسة الطبية التي نُقل إليها المريض.

أن تكون صعوبات نقل المريض ناجمة عن إصابته والتي كانت سبب نقله.

حالة طارئة ولا مفر منها.

3) الأدوية

يمكن شراء الأدوية من الصيدليات ومتاجر المستلزمات الطبية.

غالبا ما تُستخدم الأدوية لعلاج الأمراض والإصابات. ولكن ضع في اعتبارك أن أي دواء له آثار جانبية ويجب التعامل معه بحذر.

إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص أي دواء، فاستشر الصيدلي أو بائع الأدوية المعتمد لدى متاجر المستلزمات الطبية.

* يقدم بائع الأدوية المعتمد بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أيضا.

3-1 الصيدليات

الصيدلية هي متجر يقوم فيه صيادلة بتجهيز وتركيب الأدوية الموصوفة لك. كما تباع فيها أدوية لا تستلزم وصفة طبية.

3-2 متاجر المستلزمات الطبية

تبع هذه المتاجر أدوية لا تستلزم وصفة طبية، ولا يمكن تجهيز الوصفات الطبية في هذه المتاجر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)