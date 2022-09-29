اليابان | الاستعداد للكوارث في اليابان.. تعرف على الكوارث الطبيعية التي تقلق الشعب الياباني

مجتمع 29/09/2022

في حين أن المشاركين اليابانيين في دراسة استقصائية حددوا الزلازل وأمواج التسونامي باعتبارها مصدر قلق كبير، لم يتخذ واحد من كل ثلاثة أي استعدادات في حالة وقوع مثل تلك الكوارث التي تكثر في اليابان.

أجرت شركة تأمين يابانية مؤخرًا مسحًا وطنيًا يسأل الأشخاص الذين يعيشون في منازلهم (منازل منفصلة ومجمعات سكنية) عن نوع الكارثة التي لديهم شعور بالقلق نحوها. كانت الاستجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 56.7٪ هي ”الزلازل والتسونامي“.

من بين المستجيبين، اعتقد 60.9٪ أن زلزالاً كبيراً سيحدث في المكان الذي يعيشون فيه في المستقبل القريب و 66.2٪ اعتقدوا أن منازلهم ستتضرر في حالة وقوع مثل هذا الزلزال.

عند سؤالهم عن مخاوفهم في حالة وقوع زلزال كبير، قال 59.7٪ من المشاركين ”سلامة أفراد الأسرة“، يليه ”الاستعداد للزلازل في المنزل“، و ”إعادة بناء حياتي“، و ”إعادة بناء منزلي“.

من بين تدابير الوقاية من الكوارث التي اتخذها المستجيبون في المنزل، 45.8٪ أعدوا ”الطعام والماء“، و34.4٪ لديهم ”مواد للاستخدام في حالات الطوارئ“ جاهزة، و31.5٪ اتخذوا ”تدابير لمنع سقوط الأثاث“.

على الرغم من أن الشاغل الأكثر شيوعًا كان تأكيد سلامة أفراد عائلاتهم، أجاب 17.1٪ فقط بأنهم ”حددوا مركز الإجلاء“ كأسرة، وقال 30.4٪ إنهم لم يتخذوا أي إجراءات معينة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)