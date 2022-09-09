اليابان | انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة

لايف ستايل 09/09/2022

انخفض عدد المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في منطقة طوكيو في عام 2021، وهو أول انخفاض منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1975.

بلغ عدد سكان اليابان 125 مليون و972 ألف و902 نسمة نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2022، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات تسجيل المقيمين. كان هذا انخفاضًا بنسبة 0.57٪ عن العام السابق. وانخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 619.140 نسمة أو 0.50٪ عن العام السابق إلى ليصل العدد الإجمالي إلى 123مليون و223 ألف و561 نسمة، وهو ما يعد أول انخفاض بأكثر من 600 ألف نسمة منذ أن بدأ المسح الحالي في عام 1968. إنها السنة الثالثة عشرة على التوالي التي ينخفض فيها هذا الرقم. كما وصل عدد المواليد من المواطنين اليابانيين إلى مستوى قياسي منخفض للعام السادس على التوالي، حيث بلغ عدد المواليد 812036 مولودًا في عام 2021. وزاد الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، محسوبًا بطرح المواليد من الوفيات إلى 629703 نسمة.

أدى هذا الانخفاض في المواليد، من بين عوامل أخرى إلى انخفاض حتى في عدد المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في منطقة العاصمة طوكيو (طوكيو، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا) بنسبة 34498 نسمة (0.10٪) ليصل العدد إلى 3561115 نسمة، مما يمثل أول انخفاض من هذا القبيل منذ أن بدأ جمع الإحصاءات في عام 1975.

كان لدى طوكيو أكبر عدد من السكان من حيث المحافظة حيث بلغ عددهم 13794933 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9215210 نسمة، وأوساكا بـ 8800753 نسمة. كانت المحافظة التي تضم أقل عدد من السكان هي توتوري مع 551806 نسمة.

إجمالي عدد السكان، بما في ذلك السكان غير اليابانيين، للمناطق الحضرية الرئيسية الثلاث المتمركزة في طوكيو وأوساكا وناغويا كان 66153265 نسمة. على الرغم من أن هذا الرقم قد انخفض للعام الثاني على التوالي، إلا أنه يمثل 52.5 ٪ من إجمالي السكان.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع السكان)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات التي بها أعلى وأدنى عدد سكان من المقيمين الأجانب

تم إنشاؤه بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)