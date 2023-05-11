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جنوب أفريقيا ترد على اتهامات واشنطن: "مخيبة للآمال"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين".

وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".


وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، وجه اتهاما لجنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا سرا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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