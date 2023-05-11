انت الان تتابع خبر جنوب أفريقيا ترد على اتهامات واشنطن: "مخيبة للآمال" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين".
وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".
وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، وجه اتهاما لجنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا سرا.
وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".
وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، وجه اتهاما لجنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا سرا.