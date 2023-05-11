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القيثارة الخضراء تعزف نغم الصدارة في ملعب الفيحاء

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455748-638194246193215134.jpg

2023-05-11 | 19:55

القيثارة الخضراء تعزف نغم الصدارة في ملعب الفيحاء

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تمكن نادي الشرطة من الفوز على نادي نفط البصرة، اليوم الخميس، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة 28.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء الدولي فوز الشرطة بهدفين دون رد على نفط البصرة وسجل اهداف القيثارة اللاعب احمد فرحان.

وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة بالمركز 14 برصيد 33 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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