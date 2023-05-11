انت الان تتابع خبر القيثارة الخضراء تعزف نغم الصدارة في ملعب الفيحاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455748-638194246193215134.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-11 | 19:55
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تمكن نادي الشرطة من الفوز على نادي نفط البصرة، اليوم الخميس، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة 28.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء الدولي فوز الشرطة بهدفين دون رد على نفط البصرة وسجل اهداف القيثارة اللاعب احمد فرحان.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة بالمركز 14 برصيد 33 نقطة.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة بالمركز 14 برصيد 33 نقطة.
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