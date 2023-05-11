مبابي يكذب شائعات تدخله في ازمة صيام لاعبي فرنسا

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "اتحاد الكرة المحلي استعان بمبابي، ليتدخل لمنع لاعبي منتخب الديوك للشباب من الاعتصام، خلال معسكر آذار/مارس الماضي".

وأضافت أن "اللاعبين لوحوا بالإضراب، في حال منعهم من الصيام في شهر رمضان، وهو ما دفع الاتحاد الفرنسي لطلب مساعدة مبابي".



وأشارت الصحيفة، إلى أن "مبابي تدخل باعتباره القائد الجديد لمنتخب فرنسا، بعد اعتزال عدد من النجوم الكبار عقب مونديال 2022، مثل هوجو لوريس وستيف مانداندا ورافائيل فاران".

وأعاد النجم الفرنسي صاحب الـ24 عاما، عبر حسابه على "تويتر"، نشر تقرير صحيفة "ليكيب" مكذبًا تمامًا ما تردد في هذا الشأن.

وعلق مبابي بتغريدة يقول فيها: "أرجو عدم خلط اسمي بمثل هذه الادعاءات، والتحقق جيدا من مصادركم.. طاب مساؤكم".

