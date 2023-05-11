انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يتفقان على تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى ماجد اللجماويّ، سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، مع رئيسة الدائرة القنصليَّة في وزارة الخارجيَّة التركيَّة نوردان التن تاش في مبنى وزارة الخارجيَّة التركيَّة، وجرى في اللقاء بحث التنسيق بين سفارة جُمْهُوريَّة العراق ووزارة الخارجيَّة التركيَّة، وتقديم الدعم اللازم للعمل المُشترَك على مُستوى تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين".

وأكَّد السفير العراقي، أنَّ "السفارة تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للأراضي العراقيَّة الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك استناداً للصلاحية التي منحها لنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ لدى زيارته إلى أنقرة ولقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين بتأريخ 22 آذار 2023".

ونوه اللجماوي، بحسب البيان، الى ان "السفارة لم ترفض أي طلب مقدم لمنح سمة الدخول إلى العراق"، مُؤكَّداً أنَّ "أبواب السفارة مفتوحة لاستقبال رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في العمل بالعراق، واستعداده لإزالة العقبات التي تحول دون انسيابيَّة النشاط الاقتصاديّ والتجاريّ".

وأضاف، ان "هناك تسهيلات كبيرة في زيادة عدد السمات الممنوحة لفئات أخرى من المواطنين الأتراك، أما فيما يخص العمال فإن الموضوع يتعلق بوزارة العمل والشُؤُون الاجتماعيَّة، كاشفاً أنه "تم توجيه قنصليتنا في إسطنبول باستمرار العمل في منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقيَّة، وأنَّ السفارة تعمل على عقد ندوة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قريبًا في مدينة إسطنبول".

من جانبها، أشادت نوردان التن تاش بدور السفير في تسهيل "إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك وتذليل العقبات التي كانت تواجههم"، مُؤكَّدةً أنَّ "هناك طفرة نوعية كبيرة في منح سمات الدخول منذُ تسنم السيّد السفير لمنصبه سفيراً لجُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة".

وأشار البيان، الى ان" اللقاء حضره المُستشار فاروق زيباري، وسكرتير أول جاسم محمد أحمد، عن الجانب العراقيّ، توركر اوبا رئيس قسم السمات في وزارة الخارجيَّة التركيَّة".

