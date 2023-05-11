انت الان تتابع خبر العراق وكوريا الجنوبية يوقعان وثيقة تعاون في مجال ازالة الالغام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير البيئة نزار ئاميدي مثل العراق وسفير جمهورية كوريا جوي سونع سو للجانب الكوري بحضور مدير عام دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، عباس كاظم عبيد ومدير عام دائرة شؤون الألغام، صباح الحسيني ومدير عام دائرة التوعية والاعلام امير علي الحسون ومدير عام الدائرة القانونية عدنان جري ومدير قسم الاتفاقيات طلال بدر".

وقال وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي خلال توقيع الوثيقة، بحسب البيان، ان "الوثيقة تضمنت الاتفاق على تزويد العراق ب ثلاث كاشفات مزودة باجهزة متطورة للمسح التقني للالغام عن بعد للاستفادة منها في اعمال شؤون الألغام".

واكد، على "اهمية الشراكة الدولية وتجسير التعاون الثنائي بين جمهورية العراق وجمهورية كوريا في مجال برنامج شؤون الالغام الوطني للأغراض الانسانية بما ينسجم مع اتفاقية نزع السلاح والقوانين الوطنية والقانون الدولي وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين واستمرار الوزارة في تنفيذ برامج انسانية بتوفير الدعم الصحي والمعنوي لضحايا الالغام ودمجهم الايجابي بالمجتمع".

من جانبه أكد السفير الكوري في بغداد جوي سونغ سو أن "توقيع هذه الوثيقة يأتي ضمن إطار تعزيز شراكات العمل والبرامج المشنركة بين البلدين وتنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية في ملف ازالة الالغام ودعم القدرات الوطنية العراقية وتوسيع التعاون في المجالات البيئية كافة".

واشار مدير عام دائرة شؤون الالغام صباح الحسيني الى "اهمية التعاون الدولي لتنسيق أعمال شؤون الالغام الوطنية وتسيير الأنشطة والبرامج التنفيذية العملياتية على الأرض خاصة أن الدائرة لديها قاعدة معلومات متكاملة موضح فيها المساحات الملوثة والمطهرة وأعمال التطهير التي تنفذ فضلاً عن أعداد ضحايا الالغام في جميع المناطق المتأثرة".

ولفت، الى ان "الأولوية كانت للمحافظات المحررة من داعش الارهابي والتركيز على محافظة البصرة وخاصة قضاء الفاو لأنه الشريان الاقتصادي للعراق وباقي المحافظات الجنوبية ميسان، واسط وذي قار".