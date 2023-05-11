انت الان تتابع خبر أبرزهم أمينها الأسبق.. استـقـدام مسـؤولـيـن سـابقـين في أمانـة بـغــداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين سابقاً " في أمانة بغداد"، وهم كلٌّ من أمين بغداد، والمدير العام لمجاري بغداد التابعة للأمانة، ومدير قسم العقود فيها.



وأضافت، أنَّ أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) ، جرَّاء المخالفات المُرتكبة في عقد تجهيز ونصب وتشغيل مشروع ماء الصرف الصحي في بغداد المحال على شركة (Epc) السويديَّة.

