انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد للسفير النرويجي أهمية تفكيك مخيم الهول السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير"استقبل السفير النرويجي، أسبين ليندبيك، وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين العراق والنرويج، وسبل تطويرها ،بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وأكد الأعرجي للسفير النرويجي، أن "داعش الإرهابي مازال يشكل تهديدا للمنطقة والعالم، وأن العراق مستمر بمحاربة العناصر الإرهابية حتى القضاء عليها"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي بحاجة إلى دعم الدول الصديقة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والأمن السيبراني".

وشدد الأعرجي، على "أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، لما يشكله من خطر حقيقي على المنطقة والعالم، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بدعم العراق في هذا المجال، وسحب الدول لرعاياها من المخيم".

كما جدد الأعرجي، ترحيب العراق "بأي جهد دولي للمساعدة في مكافحة المخدرات"، مشيرا إلى أنها "آفة تشكل تهديدا للمجتمعات، وأن مكافحتها تعد أولوية بالنسبة للحكومة العراقية".

من جانبه أكد السفير النرويجي، أن "بلاده قد أعادت رعاياها من مخيم الهول، باستثناء طفل وامرأتين".

