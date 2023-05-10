انت الان تتابع خبر بينهم أطفال.. حادث سير يودي بحياة 8 اشخاص في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، انه "انتشلت فرق إنقاذ الدفاع المدني ثماني جثث بينهم أطفال ونساء بعد اصطدام مروري بين عجلة صالون خصوصي وأخرى أجرة في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى".

واضافته ان "فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج الجثث وتأمين نقلهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

