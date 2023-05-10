انت الان تتابع خبر بعد التعادل في البرنابيو.. هالاند يتوعد مدريد في مانشستر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455637-638193208061420913.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-10 | 15:05
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توعد النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الذي يلعب الأربعاء المقبل في مدينة مانشستر على ملعب الاتحاد.
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، أمس الثلاثاء، بالتعادل (1-1)؛ حيث سجل هدف الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما تعادل البلجيكي كيفين دي بروين للسيتي.
وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، ظهور المهاجم النرويج العملاق بمستوى أقل من المتوقع، في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الريال.
ونشر هالاند، صورا له من المباراة، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "كل شيء ما زال في أيدينا. لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل".
ويلتقي المتأهل من تلك المواجهة، مع الفائز من ديربي ميلانو بين ميلان، وإنتر، في النهائي المقرر الشهر المقبل في أسطنبول.
وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، ظهور المهاجم النرويج العملاق بمستوى أقل من المتوقع، في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الريال.
ونشر هالاند، صورا له من المباراة، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "كل شيء ما زال في أيدينا. لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل".
ويلتقي المتأهل من تلك المواجهة، مع الفائز من ديربي ميلانو بين ميلان، وإنتر، في النهائي المقرر الشهر المقبل في أسطنبول.
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