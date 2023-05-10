بعد التعادل في البرنابيو.. هالاند يتوعد مدريد في مانشستر

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، أمس الثلاثاء، بالتعادل (1-1)؛ حيث سجل هدف الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما تعادل البلجيكي كيفين دي بروين للسيتي.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، ظهور المهاجم النرويج العملاق بمستوى أقل من المتوقع، في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الريال.



ونشر هالاند، صورا له من المباراة، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "كل شيء ما زال في أيدينا. لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل".

ويلتقي المتأهل من تلك المواجهة، مع الفائز من ديربي ميلانو بين ميلان، وإنتر، في النهائي المقرر الشهر المقبل في أسطنبول.

