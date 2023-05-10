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البرلمان يرفع جلسته ويحدد موعداً جديداً للتصويت على "الضمان الاجتماعي"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته على أن يستأنف التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في الجلسة المقبلة".

وأشار البيان، إلى أن جلسة اليوم شهدت التصويت على "٣٥ من أصل ١١٠ مواد".


وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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