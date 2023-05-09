انت الان تتابع خبر تفاصيل جلسة مجلس النواب الـ25.. "التصويت" ومناقشة عدة قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي". كما صوت مجلس النواب، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام ١٩٩٠، بحسب البيان.

واضاف البيان، ان "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات".

فيما أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ۱۹۸۸، وفقا للبيان.

واوضحت الدائرة الاعلامية انه "انهى مجلس النواب "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري". وأشارت الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام ۱۹۷۹". وبينت الدائرة ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي". وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا.