انت الان تتابع خبر اختطاف وتعذيب وابتزاز.. الإطاحة بشبكة تهرب العمالة الأجنبية إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تلقي القبض على شبكة مكونة من (٧) أشخاص يحملون الجنسية الأجنبية يقومون بعمليات تهريب العمالة الأجنبية الى داخل العراق وتزوير اختام الإقامة وكذلك بعمليات اختطاف الأجانب وتعذيبهم وتصويرهم وإرسالها الى ذويهم بغية ابتزازهم مادياً".



وأشار إلى أنه "تمت العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اذ اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

