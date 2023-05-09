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الصين ترد على الاتحاد الأوربي بشأن فرض عقوبات على شركاتها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غانغ في مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا".

وأضاف، ان "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون، يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي بعقوبات أوروبية محتملة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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