انت الان تتابع خبر العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم في الادعاء العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الادعاء العام نجم عبدالله وقع اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 5 / 2023، مذكرة تفاهم مع المدعي العام في ايران محمد جعفر منتظري".

وأضاف البيان، أن "المذكرة وقعت على هامش الزيارة التي يجريها رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسين إجئي".

