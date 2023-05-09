انت الان تتابع خبر إيران.. مقتل مسؤول أمني باشتباك مسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح إسماعيلي أن "العقيد مسعود بركاس لقي مصرعه خلال اشتباك مسلح دار بين ضباط دائرة مكافحة المخدرات في قيادة حرس الحدود مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج الفارسي، بمحافظة هرمزكان".



وأشار إسماعيلي إلى أن حرس الحدود يواصل عمليات ملاحقة عناصر العصابة بعد فرارهم من مكان الاشتباك، منوها بإصابة عدد منهم.