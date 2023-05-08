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في أقل من 48 ساعة.. انفجاران قرب موقع مقدس للسيخ في الهند

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات، أن "انفجار اليوم، لم يتسبّب بوقوع أضرار أو إصابات، موضحة ان "الشرطة باشرت التحقيق في الحادث".

ووقع الانفجار الأول ليل السبت الأحد، وتسبب بإصابة شخص واحد على الأقل في المدينة الواقعة في ولاية البنجاب شمال البلاد وتقطنها غالبية من السيخ.


وقال القائد العام للشرطة في الولاية غوراف ياداف، إن "التحقيقات الأولية ترجح استخدام "قنبلة بدائية".

وأشار إلى أن "الانفجار وقع عندما تم سحب خيط عن طريق الخطأ. سقطت حاوية على الأرض وانفجرت".

ويعد المعبد الذهبي أقدس مزار للسيخ، لكن سبق أن شهد أعمال عنف من بينها هجوم شنته القوات الخاصة الهندية العام 1984 لطرد المقاتلين السيخ منه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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