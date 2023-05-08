انت الان تتابع خبر قرار مفاجئ من هازارد بشأن مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعاني إيدين هازارد من قلة المشاركة مع ريال مدريد منذ وصوله قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته المنصة في تقرير لها، اليوم الإثنين، فإن "هازارد يفكر بجدية في تعليق حذائه الصيف المقبل، بمجرد أن ينهي مسيرته بقميص ريال مدريد".



وأضاف التقرير: "النجم البلجيكي يشعر بأنه فعل كل ما في وسعه بعالم كرة القدم واعتزاله سيكون الأفضل بعد انتهاء فترته مع ريال مدريد على وجه الخصوص، باعتباره الفريق الذي لطالما أراد اللعب من أجله".

وتابع: "داخل النادي، يفضلون أن يرحل هازارد خلال هذا الصيف وعدم الانتظار للعام المقبل، حيث يظل البلجيكي على رأس سلم الرواتب المرتفع للفريق، وسيبذل مدريد كل ما في وسعه لتوفير جزء على الأقل من راتبه الكبير، ولكن المشكلة تكمن في أن هازارد ليس لديه نية للرحيل ويريد استيفاء عقده".

وكان هازارد قد قال مؤخرًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "علاقتي بكارلو أنشيلوتي جيدة وبجميع اللاعبين أيضًا، أنا أريد أن ألعب وأعرف أن الأمر صعب وعلي أن أعمل وأتمنى أن ألعب أكثر".

وأضاف: "في الحقيقة أنا أخطط للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وأتمنى أن احتفل في العام المتبقي بعقدي".

هازارد لم يشارك سوى في 9 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل هدفا وصنع هدفين.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد، وخلال تلك الفترة شارك في 73 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وصنع 12 هدفًا.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بثمانية ألقاب منذ الانضمام للفريق.

