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طريقة عمل فتة الحمص السورية

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بغداد - ياسين صفوان - المكونات
حمص: 300 غراماً (مسلوق)
- مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)
- الطحينية: نصف كوب
- لبن زبادي: كوب
- عصير الليمون: 1 حبة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- ملح: ملعقة صغيرة
- الماء: ربع كوب
- الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)
- مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)
- حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير
- اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.
- أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.
- اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.
- وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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