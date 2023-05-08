انت الان تتابع خبر طريقة عمل فتة الحمص السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكوناتحمص: 300 غراماً (مسلوق)- مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)- الطحينية: نصف كوب- لبن زبادي: كوب- عصير الليمون: 1 حبة- الثوم: فصّان (مهروس)- ملح: ملعقة صغيرة- الماء: ربع كوب- الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)- مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)- حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

- اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.

- أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.

- اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.

- وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.

