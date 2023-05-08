انت الان تتابع خبر إحباط محاولة تسلل 14 أجنبياً عبر الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استكمالاً للإنجازات الأمنية المتواصلة في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل؛ تمكن الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (14) أجنبياً حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية".



وأضافت الوزارة، أنه "تمّت إحالة المتهمين على الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

