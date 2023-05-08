انت الان تتابع خبر سعودية تثير الجدل بارتدائها طقم ذهب وزنه 15 كيلوغرامًا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شيري: "لابسة أنا اليوم أكبر طقم في المملكة، وزنه 15 كيلو عيار 21، شوفوا كيف هذا طلبكم للزواج أكيد"، وتابعت "هذه هي المبالغة التي ما اقول لها لا".وحققت فيديوهات شيري وهي تستعرض الطقم الذهبي، آلاف المشاهدات، حيث أثارت تفاعل واسع بين المستخدمين. وعن روعة الطقم الذهبي ولكن مبالغ فيه كثيرا.

وقال مغرد "هذا يسبب آلام في الكتفين والضهر والرقبة"، وعلق أخر وكتب: "شوية وهتقعي بيه".