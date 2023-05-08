في الميركاتو الصيفي.. برشلونة يتخذ إجراءً يخص لاعبيه

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، حدد قائمة تضم 7 لاعبين لا يكمن المساس بهم بأي حال من الأحوال في الصيف المقبل.

يأتي ذلك، رغم حاجة برشلونة لإجراء ثورة في الميركاتو ببيع بعض لاعبيه، من أجل الهبوط بفاتورة الرواتب.



وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين غير القابلين للمس هم، مارك أندريه تير شتيجن، وأندرياس كريستينسن، ورونالد أراوخو، وفرينكي دي يونج، وبيدري، وعثمان ديمبلي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويحتاج برشلونة للهبوط بحد فاتورة الرواتب، لنحو 200 مليون يورو، كي يستطيع عقد صفقات جديدة وتجديد عقود لاعبيه.