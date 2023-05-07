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توقع جديد لموعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال كيسنجر: "الآن بعد أن توصلت الصين إلى مبادرة للسلام، فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام. أعتقد أنه حتى نهاية العام سنتحدث عن بداية عملية التفاوض"، وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تقترب الآن من نقطة تحول.

وصرح كيسنجر في وقت سابق بأن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا محفوف بالتصعيد، وبالتالي يجب إنهاؤه عبر المفاوضات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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