انت الان تتابع خبر مقررات اجتماع مجلس جامعة الدول العربيَّة بشأن أحداث السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "شارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريّ، والذي دعت له جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، في مقر جامعة الدول العربيَّة، لبحث الأوضاع في السودان".وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان:

1-ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيَّه، وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة الحاليَّة باعتبارها شأًنا داخلًيا سودانًيا، والحفاظ على مُؤسسات الدولة السودانيَّة الوطنيَّة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجيّ في الشأن السودانيّ تجنًبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

2- تشكيل مجموعة إتصال عربيَّة وزاريَّة تضم كل من: المملكة العربيَّة السعوديَّة وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة والأمين العام، تتولى:

أ- التواصل مع الأطراف السودانيَّة والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدوليَّة ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة.

ب-بذل المساعيّ من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ج العمل على معالجة أسباب الأزمة مما يلبي طموحات الشعب السودانيّ وتطلعه إلى الإستقرار والأمن.

د- التنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإغاثيَّة الدوليَّة والأمميَّة لتوفير الدعم الإنسانيّ والطبيّ العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنيَّة، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمُساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المُساعدات الإنسانيَّة للشعب السودانيّ الشقيق".

