انت الان تتابع خبر أمر وزاري بتعيين 265 من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى "الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري 692 المؤرخ في 2023/5/"7.



الأمر الوزاري وقوائم الأسماء:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/692.pdf