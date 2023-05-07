انت الان تتابع خبر أبو الغيط: الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر والان مع التفاصيل





وأضاف "عندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك".

بغداد - ياسين صفوان - وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الأسد في القمة المقرر عقدها في السعودية ، قال أبو الغيط في مؤتمر صحفي في القاهرة: "إذا ما رغب... سوريا ابتداء من مساء اليوم هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، ومن صباح الغد لهم الحق في شغل أي مقعد يشاركون فيه".وأضاف "عندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك".