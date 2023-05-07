انت الان تتابع خبر الزيدي: اعتماد الإجراءات المعقدة لإحالة المشاريع سبب الفساد.. هذا هو الحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "نظام المناقصات واعتماد الإجراءات الروتينية المعقدة لإحالة المشاريع السبب الأساسي لعدم النهضة وهو السبب الرئيس والمباشر للفساد ويضع سلسلة عراقيل امام تنفيذ المشاريع واحالتها ما يضطر الشركات الكبرى الى عدم التنافس والشركات الأدنى الى الرضوخ للابتزاز (الكومشنات) وهي مفيدة لبقاء الاقتصاديات الحزبية".وأضاف، "لذا فان الحل هو تشكيل المجلس الأعلى للأعمار برئاسة رئيس الوزراء لاتباع نظام جديد بتنفيذ المشاريع الكبرى يسنح للحكومة والمجلس بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع دول وشركات للإحالة المباشرة بعيداً عن دهاليز وإجراءات قانون عقود المشاريع المتبع حاليا الذي رهن البلد للفساد".

وذكر، ان "نظام العقود والاحالة المباشرة معمول به في جميع دول العالم واسهم فسي نهضتها وعمرانها".