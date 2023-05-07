انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية توجه سؤالاً برلمانياً لمدير عام شركة نفط الوسط (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن نصيف وحصلت عليها الخليج 365، انه "استنادا للمادة (61/ سابعا) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمواد (53،51،50) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ووفق الوثيقة الموجهة الى وزارة النفط، "ما السند القانوني لارساء المناقصين المرقمتين (058-sc-22-ebs) (045-sc-22ebs) لصالح شركة روض العطاء، رغم وجود مخالفات وشبهات وهدر بالمال العام".
وطالبت نصيف، بـ"تزويد لجنتها بكافة الأولويات الخاصة بشركة (روض العطاء)".
ووفق الوثيقة الموجهة الى وزارة النفط، "ما السند القانوني لارساء المناقصين المرقمتين (058-sc-22-ebs) (045-sc-22ebs) لصالح شركة روض العطاء، رغم وجود مخالفات وشبهات وهدر بالمال العام".
وطالبت نصيف، بـ"تزويد لجنتها بكافة الأولويات الخاصة بشركة (روض العطاء)".