انت الان تتابع خبر 100 معتمر عربي في الشارع "بلا مأوى".. ماذا يجري في السعودية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة إن "100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن قد أصبحوا بلا مأوى، مشيرة إلى عدم "وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة.

ونبهت الصحيفة إلى أن "الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم".



من جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.

وأكدت أن "مدير الفندق طالب المعتمرين الجزائريين بإخلاء الغرف بسبب انتهاء مدة العقد ومطالبتهم بدفع أموال إضافية".

ودعت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة في الجزائر للتدخل وإغاثة المعتمرين.

وشددت على "تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها ومطالبتها المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجددا وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها".

