انت الان تتابع خبر اعتقال أحد تجار ومروجي المخدرات في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف ألأشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة".وأضافت، أن "القاء القبض حدث بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة".