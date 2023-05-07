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مارك زوكربرغ يحتفل بإنجازاته في الـ"جوجيتسو" (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زوكربرغ في منشوره على فيس بوك "شاركت في أول بطولة جيو جيتسو لي وفزت ببعض الميداليات الذهبية والفضية.

وبالنظر إلى زوكربرغ في ممارسة هذه ، فإنه يظهر أنه لا يعتني فقط بالأعمال التكنولوجية وإدارة موقع شركة ميتا "المالكة لتطبيق فيس بوك وواتساب وانستغرام وغيرها"، ولكنه يولي أيضاً اهتماماً كبيراً لصحته البدنية والنفسية.

وكان مؤسس فيس بوك وصف خلال مقابلة في بودكاست مع جو روغان في أيلول لعبة "جو جيتسو" بأنها "أفضل "، متابعاً "السؤال ليس كيف دخلت أنا بعالم هذه اللعبة، ولكن كيف لم أكن أعرف شيئاً عنها حتى الآن".

وتعتبر لعبة الجو جيتسو رياضة قتالية يابانية تأسست في القرن الـ 19، وتحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتتميز هذه اللعبة بالتركيز على استخدام تقنيات الأرض، وتعزز اللياقة البدنية والتحكم في الجسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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