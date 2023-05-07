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أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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