انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.
سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار