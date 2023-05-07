انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل



سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.

سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار في الشمال:

سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.

سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 500 دينار.سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار