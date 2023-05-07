انت الان تتابع خبر بضربة جوية.. مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافاتهم في ديالى (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وأشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو، بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى".



وأضافت، أن "الضربة الجوية ادت الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير المضافات التابعة لهم".