انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار