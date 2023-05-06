انت الان تتابع خبر بينها يخص السياسيين.. الصدر يصدر جملة توجيهات بشأن ذكرى شهادة والده والان مع التفاصيل
أولاً : أنصح أن يكون نشر السواد هذا العام من قبل المحبيّن وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم.
ثانياً: أرى من المناسب توجيه المحبين بالسير من أماكن السير المخصصة وهي أطراف النجف الأشرف أو ما تعيّنه اللجنة المركزية قدر المستطاع .
ثالثاً: باعتباري متولياً شرعياً وأميناً عاماً لمرقد الشهيد الصدر الثاني أمنع حضور ودخول أصحاب القضية الى العزاء والمرقد الشريف .
رابعاً: يمنع من دخول المرقد الشريف دون الحضور كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم .
خامساً : سيكون التشييع مصاحباً لمسيرة الشموع في ليلة الرابع من ذي القعدة ومن مكان الاستشهاد الى المرقد الشريف.
سادساً : على المؤمنين رفع شعارات ضد البعــث الصــدامي وحــرق صور رؤوس البعــث بما فيهم الصنم الكبير.
سابعاً: حــرق إسم ولافتات ضد أصحاب القضية .
ثامناً : الفعالية المركزية ثلاثة أيام وفي النجف ويمنع إقامة أي محفل في بقية المحافظات أثناء هذه الليالي الثلاثة (٢ - ٣ - ٤ ).
تاسعاً : تغيير لافتة مرقد السيد الشهيد الثاني الى (فاطمة الزهراء )" عليها السلام"
عاشراً: التآخي في الذكرى فعلى كل فرد حاضر مؤاخاة من في جنبه قائلاً "آخيتك في حب آل الصدر قربة لله تعالى."
حادي عشر : يمنع حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط .