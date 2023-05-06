انت الان تتابع خبر صحيفة إسبانية: رافينيا ينوي الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الصحيفة، يفكر رافينيا في الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي لأسباب رياضية بحتة، رغم أن البرازيلي لم يتلق أي نوع من الضغط لقبول أي من العروض المثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخشى رافينيا الحصول على عدد دقائق أقل للعب الموسم المقبل، بسبب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يفضل تشافي مدرب برشلونة الاعتماد عليه.



وأيضا ستقلص العودة المحتملة لليونيل ميسي الاعتماد على رافينيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإنه على الورق، واعتبارًا من أغسطس، قد يكون في برشلونة ثلاثي هجومي جديد يتكون من ديمبلي وميسي وروبرت ليفاندوفسكي، وبديلا لهم سيكون رافينيا الذي زاد الاعتماد عليه هذا الموسم بعد إصابة ديمبلي.

وفي أول موسم له سجل رافينيا 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة مع برشلونة ولعب 2663 دقيقة.

ويخشى رافينيا خسارة اللعب مع منتخب البرازيل حال تراجع دوره مع برشلونة، خاصة أن منتخب البرازيل سيعتمد على مدرب جديد وقد يكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وستبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر، وفي يونيو ويوليو 2024 ستقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

ويتنافس رافينيا على مركز الجناح الأيمن في البرازيل مع أنطوني (مانشستر يونايتد) ورودريغو (ريال مدريد)، الذي يعرفه أنشيلوتي جيدا.

وانضم رافينيا البالغ من العمر 24 عاما إلى برشلونة الصيف الماضي من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى 2027.

وذكرت "سبورت" أن رافينيا لم يقرر بعد إلى أي نادٍ سينتقل، لكن لديه 3 عروض من نيوكاسل وآرسنال وتشيلسي.

