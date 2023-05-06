انت الان تتابع خبر وصول مساعدات طبية "عاجلة" الى السودان.. تخدم 165 ألف شخص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والشحنة، التي تزن 30 طنًا وتشمل معدات جراحية طارئة، وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.

لكن توزيع شحنة المساعدات تلك سيتوقف على "الأمن وتصاريح الدخول"، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.

