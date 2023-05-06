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وصول مساعدات طبية "عاجلة" الى السودان.. تخدم 165 ألف شخص

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بغداد - ياسين صفوان - والشحنة، التي تزن 30 طنًا وتشمل معدات جراحية طارئة، وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.

لكن توزيع شحنة المساعدات تلك سيتوقف على "الأمن وتصاريح الدخول"، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.


وتستضيف مدينة جدة ، اليوم السبت، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ظل قتال مستمر منذ أسابيع راح ضحيته مئات المدنيين، وأسفر عن إغلاق مستشفيات.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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