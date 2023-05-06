انت الان تتابع خبر فرصة لتساقط الامطار وانخفاض بالحرارة.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو إلى غائم جزئي، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية 38، ودهوك والسليمانية 31، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والبصرة 39".وأضافت أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وسترتفع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشارت إلى أن "يوم الاثنين القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس فيها يكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت الهيئة أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفتت إلى أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء القادم، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

