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قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455169-638189150925608059.jpg

2023-05-05 | 22:24

قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة

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انتهت قمة الشرطة والقوة الجوية، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب الشعب الدولي قمة مباريات الدوري الممتاز بين القيثارة والصقور التي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وبهذا التعادل بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 55 نقطة فيما بات نادي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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