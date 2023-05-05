انت الان تتابع خبر قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455169-638189150925608059.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-05 | 22:24
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انتهت قمة الشرطة والقوة الجوية، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب الشعب الدولي قمة مباريات الدوري الممتاز بين القيثارة والصقور التي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.
وبهذا التعادل بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 55 نقطة فيما بات نادي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.
وبهذا التعادل بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 55 نقطة فيما بات نادي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.
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