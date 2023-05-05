انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: 19 مليون شخص سيعانون الجوع في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حق: "يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع".

وأضاف: "برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص".



وأوضح حق: "هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".