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انت الان تتابع خبر الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455166-638189123750518514.jpeg
2023-05-05 | 21:38
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حصد نادي الأهلي، اليوم الجمعة، لقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.
وجاء فوز الأهلي عبر ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية بعد نهاية الـ90 دقيقة الأولى بالوقت الضائع، البديل محمود عبدالمنعم (كهربا) تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل منها التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد.
مباراة الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري، جاءت بعدما اعتذر الزمالك عن المشاركة في السوبر؛ للاعتراض على تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.
وأضاف الأهلي البطولة رقم 13 في سجل تتويجات الأهلي بكأس السوبر المصرية.
مباراة الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري، جاءت بعدما اعتذر الزمالك عن المشاركة في السوبر؛ للاعتراض على تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.
وأضاف الأهلي البطولة رقم 13 في سجل تتويجات الأهلي بكأس السوبر المصرية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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