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قرعة كأس أمم افريقيا تضع المغرب في مجموعة صعبة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455164-638189103485329240.jpg

2023-05-05 | 21:03

قرعة كأس أمم افريقيا تضع المغرب في مجموعة صعبة

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سحبت، اليوم الجمعة" قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين تحت 23 عاما ووضعت المنتخب الأولمبي المغربي في مجموعة صعبة، ومصر في مجموعة في المتناول على الورق.
وجاءت قرعة البطولة المقررة في المغرب في الفترة من 24 حزيران وحتى 8 تموز المقبلين كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب، غانا، الكونغو، غينيا

المجموعة الثانية: مصر، مالي، الغابون، النيجر

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم إفريقيا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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