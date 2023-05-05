قرعة كأس أمم افريقيا تضع المغرب في مجموعة صعبة

وجاءت قرعة البطولة المقررة في المغرب في الفترة من 24 حزيران وحتى 8 تموز المقبلين كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب، غانا، الكونغو، غينيا

المجموعة الثانية: مصر، مالي، الغابون، النيجر

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم إفريقيا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.

