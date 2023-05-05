انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ الملك تشارلز بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة، خلال حفل استقباله، في قصر بكنغهام، للمهنئين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وممثلي الدول ".



وأضاف: "أعرب الرئيس عن تهانيه وتمنياته للملك بالنجاح والسداد، وللمملكة المتحدة دوام التقدم والازدهار".