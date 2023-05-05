انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تبعث رسائل تطمين بخصوص كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية.. لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية."

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم.



وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.