اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة العالمية تبعث رسائل تطمين بخصوص كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تبعث رسائل تطمين بخصوص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية.. لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية."

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم.


وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا