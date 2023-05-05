انت الان تتابع خبر بقوة 3.9.. هزة أرضية تضرب غرب طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقع مركز الهزة على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي، إنه "لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة".



وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.