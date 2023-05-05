انت الان تتابع خبر استعراض واسط.. الرد السريع يعلن الإطاحة بثلاثة متهمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنه "للسيطرة على النزاعات العشائرية والحد من انتشار السلاح المنفلت، سيطر الفوج الاول التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة وقيادة شرطة محافظة واسط وقوة من الفوج الثاني من لواء واسط شرطة اتحادية، على نزاع عشائري في قضاء العزيزية وألقى القبض على ثلاثة من المتهمين بالنزاع العشائري والاستعراض بالأسلحة".وأشار إلى "تسليمهم للجهات المختصة اصولياً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإيقاف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الأول؛ بعد استعراض عشائري مسلح، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية قررت توقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح من قبل عشيرة قتيل لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية سيد الشهداء شمالي المحافظة".

