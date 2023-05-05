انت الان تتابع خبر لحماية نفسه من "أسوأ حكم".. المدرب البرتغالي مورينيو يلجأ لحيلة غريبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسقط روما للمرة الثانية على التوالي في فخ التعادل، وهذه المرة أمام مضيفه مونزا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي ، وأدارها الحكم دانيلي شيفي.واعترف مورينيو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بأنه حصن نفسه بجهاز تسجيل داخلي، ليحمي نفسه من أي اتهامات أو إيقافات، بعدما علم بتعيين شيفي حكما للمباراة.

وصرح مورينيو بعد المباراة: "أنا لست غبيا، لقد ذهبت بالفعل إلى المباراة ووضعت ميكروفون، وقمت بتسجيل كل شيء من لحظة خروجي من غرف خلع الملابس حتى رجوعي إليها، فعلت ذلك كي أسجل كل كلمة أقولها للحكم أو مساعديه".

وبرر مورينيو فعلته بقوله: "حميت نفسي بالتكنولوجيا، لأن الحكم الجيد لا يطلق صافرته كثيرا".

وأضاف: "هذا أسوأ حكم واجهته في مسيرتي كلها، لقد تعاملت مع عديد من الحكام السيئين، لكن شيفي لا يقيم أي حديث بينه وبين المدربين، كما أنه ليس لديه أي تقدير، إذ يعطي بطاقة حمراء للاعب انزلق في الدقيقة 96 لأنه مرهق".

وأشهر دانيلي شيفي، البطاقة الحمراء في وجه زكي سيليك مدافع روما، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويواجه المدرب البرتغالي خطر التعرض لعقوبة الإيقاف، بعد تصريحاته ضد شيفي وبحسب وكالة "أنسا" الإيطالية، فإن المدعي الفيدرالي بالاتحاد الإيطالي، بدأ التحقيق في تصريحات مورينيو.

وحال تعرضه للإيقاف، سيغيب مورينيو عن دكة بدلاء روما في المباراة المقبلة أمام فريقه السابق إنتر ميلان، على ملعب الأولمبيكو.

